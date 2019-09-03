تراجع الجنيه الإسترليني الى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ 2017

تراجع سعر ​الجنيه الإسترليني​ عن عتبة 1,20 ​دولار​ مسجلا أدنى مستوياته منذ كانون الثاني 2017 وسط البلبلة السياسية في ​بريطانيا​ مع اقتراب موعد ​بريكست​ واحتمال تنظيم ​انتخابات​ مبكرة. وتدنى سعر الجنيه الاسترليني إلى 1,1972 دولار، قبل أن يعود ويرتفع إلى 1,1982 دولار، و0,9133 جنيه لليورو.

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