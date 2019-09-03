تراجع سعر الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ كانون الثاني 2017

تراجع سعر الجنيه الاسترليني عن عتبة 1,20 دولار، مسجّلًا أدنى مستوياته منذ كانون الثاني 2017، وسط البلبلة السياسية في بريطانيا مع اقتراب موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، واحتمال تنظيم انتخابات مبكرة.
وفي التفاصيل، تدنّى سعر الجنيه الاسترليني إلى 1,1972 دولار، قبل أن يعود ويرتفع إلى 1,1982 دولار، و0,9133 جنيه لليورو.
ومع استئناف النواب العمل، يعتزم نواب محافظون "متمردون" على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تأييد المعارضة سعيًا لفرض تأجيل جديد لـ"بريكست" يمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
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