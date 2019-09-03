سيئول وواشنطن تناقشان قضية استرداد أراضي القواعد العسكرية الأميركية

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الكورية الجنوبية أن "سيئول و​واشنطن​ تناقشان قضية استرداد أراضي القواعد العسكرية الأميركية في البلاد منذ فترة طويلة"، لافتة الى إن "واشنطن أبدت موقفا إيجابيا بشأن الإعادة المبكرة لقواعدها".

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه "في الأسبوع الماضي، تعهد المكتب الرئاسي بالعمل على إعادة 26 قاعدة عسكرية أميركية في البلاد في وقت مبكر، مما أثار جدلا حول إمكانية حدوث صدع في التحالف الكوري-الأميركي بعد قرار سيئول لإنهاء اتفاقية ​الأمن العام​ للمعلومات العسكرية مع ​اليابان​".

ولفتت المتحدثة باسم الوزارة تشوي هيون-سو في إحاطة دورية الى إن "الجانب الأميركي يرغب في تهيئة الظروف لإنشاء ​حديقة​ يونغ سانغ الذي تدفع به ​الحكومة​ الكورية الجنوبية، بعد نقل قاعدة يونغ سانغ العسكرية الأميركية إلى مدينة بيونغ تايك التي تبعد حوالي 70 كلم من جنوب سيئول".

وأضافت: "الحكومة ستسعى لاسترداد أراضي القواعد العسكرية الأميركية التي كان مخططا لها بشكل مبكر، حتى يتمكن المواطنون الكوريون الجنوبيون من الاستفادة منها"، موضحة أنه "ليس من المناسب ربط القضية بالقضايا الدبلوماسية والأمنية مع ​الولايات المتحدة​ واليابان".