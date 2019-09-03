الجيش الإسرائيلي اعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية في حملات دهم ليلية لمنازلهم

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ "أنّه اعتقل 18 فلسطينيًّا في مناطق متعدّدة من ​الضفة الغربية​ خلال ساعات الليلة الماضية، بشبهة الضلوع في نشاطات إرهابيّة شعبيّة".

وأوضح في بيان، أنّه "تمّت إحالة المقبوض عليهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وبشكل يومي، ينفّذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال في الضفة الغربية. وعادةً ما تتمّ الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

مع الإشارة إلى أنّ بحسب إحصائيّات رسميّة صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة ل​منظمة التحرير الفلسطينية​)، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلًا، 48 معتقلة، 500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخّل طبّي عاجل.