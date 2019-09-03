ولاية فلوريدا الأميركية تغلق مطاراتها الدولية تحسباً للإعصار دوريان

أغلقت ​السلطات الأميركية​ مطارات ولاية ​فلوريدا​ الدولية؛ تحسبا لوصول ​إعصار​ دوريان مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم أن السلطات فى فلوريدا أمرت بنشر نحو 12 ألف عسكرى استعدادا لدوريان.

وكانت حدة الإعصار "دوريان"، الذي ضرب جزر البهاما الواقعة إلى ​الجنوب​ الشرقي من ​الولايات المتحدة الأميركية​، قد انخفضت إلى عاصفة من الفئة الثالثة.

يذكر أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا أمس إثر اشتداد حدة الإعصار دوريان فى جزر البهاما الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأميركية.

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