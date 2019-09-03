فيضانات السودان تخلف 78 قتيلا ومئات الجرحى

أسفرت ​الأمطار​ و​السيول​ التي ضربت مناطق شاسعة من ​السودان​ في الأيام الماضية، عن مقتل 78 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وتسببت السيول بخسائر جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة، والمرافق الخدمية الأساسية من ​مستشفيات​ ومدارس في 14 ولاية سودانية، خصوصا في العاصمة ​الخرطوم​، حيث لا تزال السلطات تحاول حصر الأضرار وعدد الضحايا المرجح للارتفاع بسبب صعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة.

وأشار نائب مفوض العون الإنساني في السودان، محمد فضل الله سراج الدين، إلى أن "عدد الأسر المتضررة بلغ 35.239 عائلة، والأفراد 340 ألفا، 45% منهم بولاية النيل الأبيض".

وتعد هذه السيول في السودان الأولى من نوعها منذ 31 عاما، حيث ارتفع منسوب ​المياه​ هذا الموسم إلى مستوى يوازي السيول التي شهدتها أقاليم السودان في الفيضان القياسي عام 1988.