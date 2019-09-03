الحكم على قائدي محاولة انقلاب في بوركينا فاسو بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما

قضت محكمة في ​بوركينا فاسو​ بالسجن لمدّة تصل إلى 20 عامًا، على قائد قوات النخبة من الأمن الرئاسي الجنرال جيلبرت دينديري، الذراع اليمني لرئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري، لمشاركته بمحاولة انقلاب ضدّ حكومة انتقاليّة في عام 2015.

وحكمت أيضًا على وزير الخارجية السابق في عهد كومباوري، جبريل باسول، الّذي اتُّهم بأنّه العقل المدبر وراء محاولة الانقلاب، بالسجن لمدّة عشرة أعوام لإدانته بالخيانة.

وكانت قد احتجزت قوات النخبة من الأمن الرئاسي بقيادة دينديري، أعضاء الحكومة الانتقاليّة رهائن، قبل أقلّ من شهر من الانتخابات الّتي جرت في العام التالي.

ولم تنجح محاولة الانقلاب الّتي استمرّت لمدّة أسبوع، لكنّها أدّت إلى مقتل 14 شخصًا، في حين أصيب ما يزيد على 250 آخرين جراء محاولة صدّ الانقلاب.