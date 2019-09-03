دفاع تركيا: سنطبق خطط بديلة بحال عدم التزام واشنطن بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن" تركيا لديها بلاده خطط بديلة ستطبقها في حال عدم التزام واشنطن بوعودها بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات السوري، مشيرا الى أن "أنقرة قادرة على فعل ما يلزم بشأن المنطقة الآمنة شرقي الفرات".
وأوضح أنه "لدينا خطة "ب" وخطة "ج" في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها حول المنطقة الآمنة ونحن مستعدون لتطبيقهما"، مشددا على أننا "لم ننس تجاربنا فيما يتعلق بوعود الولايات المتحدة في منبج والرقة، لذلك نتابع بدقة وعن كثب الالتزام بالوعود التي قطعتها واشنطن بشأن المنطقة الآمنة، ولن نقبل بأي أمر من دون التدقيق بكل المعلومات المقدمة لنا".
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