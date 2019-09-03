دفاع تركيا: سنطبق خطط بديلة بحال عدم التزام واشنطن بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات

أعلن ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​، أن" ​تركيا​ لديها بلاده خطط بديلة ستطبقها في حال عدم التزام ​واشنطن​ بوعودها بشأن المنطقة الآمنة شرق ​الفرات​ السوري، مشيرا الى أن "​أنقرة​ قادرة على فعل ما يلزم بشأن المنطقة الآمنة شرقي الفرات".

وأوضح أنه "لدينا خطة "ب" وخطة "ج" في حال لم تلتزم ​الولايات المتحدة​ بوعودها حول المنطقة الآمنة ونحن مستعدون لتطبيقهما"، مشددا على أننا "لم ننس تجاربنا فيما يتعلق بوعود الولايات المتحدة في منبج و​الرقة​، لذلك نتابع بدقة وعن كثب الالتزام بالوعود التي قطعتها واشنطن بشأن المنطقة الآمنة، ولن نقبل بأي أمر من دون التدقيق بكل المعلومات المقدمة لنا".

