وزير الري يعرض استراتيجية مصر لإدارة المياه بمنتدى (WIF) في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ترأس وزير الموارد المائية والري، وفد مصر بالمنتدى العالمي الثالث للري والصرف (WIF) المنعقد في مدينة بالي بدولة إندونيسيا خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر.

وحسب بيان، الثلاثاء، شارك في حفل الافتتاح الرسمي، عدد من المسئولين رفيعي المستوي، من محافظ مقاطعة بالي وعدد من وزراء الإسكان والبنية التحتية للعديد من الدول ووزير الزراعة بكوريا الجنوبية ورئيس اللجنة الدولية للري والصرف ومدير منظمة الاغذية والزراعة ورئيس المجلس العالمي للمياه.

وأكد وزير الري، أن حجم التحديات المائية التي تواجه مصر في ظل كونها من أكثر بلاد العالم جفافًا؛ لأن 95% من أراضيها صحراء ونهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر ويمثل أكثر من 95% من المصادر المائية، ولذلك يجب التنسيق بين دول المنابع ودول المصب عند تنفيذ أي منشآت على مجرى النيل بما لا يتسبب في حدوث أي أضرار لأي من الدول ويحقق متطلبات التنمية في دول المنابع.

وعرض وزير الري، استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية التي تعتمد على أربعة محاور هي تنقية وتحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، بالإضافة الى تهيئة البيئة الملائمة. ​