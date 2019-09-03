مصرع شخص تحت الأنقاض في انهيار منزل بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

لقي شخصٌ مصرعُه، اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار منزل، بمركز قوص، بمحافظة قنا.

تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطاراً، بمصرع شخص، تحت الأنقاض في انهيار منزل بقوص، وجاري استخراج الجثة من قبل الأجهزة الأمنية.

حرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.