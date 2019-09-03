محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.01% مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 15112 نقطة. وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 بنسبة 1.12% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 15110 نقطة، لتواصل البورصة انتعاشتها للجلسة الرابعة على التوالي مع جني ثمار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5% الخميس قبل الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.