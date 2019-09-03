تصدير 28 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - البحر الأحمر- أ ش أ: ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى تداول 28 ألف طن فوسفات و265 شاحنة بضائع و162 سيارة. وأفادت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم الثلاثاء 3 سفن، وهي: "أمانة، ورحال، والنوى اكسبريس"، بينما غادرته السفينة "Navigator.B"، وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة للهند، والسفينة "بوسيدون اكسبريس" إلى ضبا، كما استقبل ميناء نويبع ثلاث سفن: وهى (كوين نفرتيتي، وأيلة، وسينا).

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