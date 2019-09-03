القونى يثمن نتائج لقاءات الرئيس "السيسي" مع رئيس مجلس الأمة الكويتي

أكد السفير المصري طارق القونى، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الكويت كانت ناجحة التى قام بها، عكست مدى عمق وقوة العلاقات المصرية الكويتية على كافة المستويات.

وأعرب القونى – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الثلاثاء - عن الارتياح التام لنتائج زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت، وجلسة المباحثات المثمرة التي عقدها مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فى أجواء أخوية وطيدة، عكست خصوصية العلاقة بين الرئيس السيسى وقائد العمل الإنسانى وتميزها، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الرئيس السيسي، حرص على تهنئة أخيه الشيخ صباح الأحمد، على تعافيه من العارض الصحى الذى كان قد ألم به مؤخرًا.

وثمن سفير مصر لدى الكويت، نتائج لقاءات الرئيس السيسي، مع رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، ورئيس مجلس الوزراء

الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الحمد الخالد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والتى من شأنها توسيع آفاق التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب وأوسع.

وأوضح القونى أن مباحثات الرئيس السيسى والشيخ صباح الأحمد، جرت فى أجواء غاية فى الإيجابية، مشيرا إلى أنه تم خلالها التشاور حول سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى الفترة المقبلة، أخذا فى الاعتبار توجيه القيادتين لمسؤولى البلدين، بالمضى قدما فى كافة مجالات التعاون وتعميقها.

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وأشار إلى أن الجانبين حرصا أيضا على استعراض التطورات الإقليمية الراهنة، وأعربا عن قلقهما تجاه تطورات الأوضاع فى المنطقة، واتفقا على

تكثيف التنسيق بينهما خلال الأسابيع المقبلة، بهدف احتواء الآثار السلبية للنزاعات القائمة، والتوصل الى حلول سياسية تجاهها، خاصة فى اليمن وسوريا، وليبيا، والأزمة الإيرانية فى الخليج، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد على الحدود الاسرائيلية اللبنانية.

وتابع القوني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ صباح الأحمد، حرصا فى مباحثاتهما كذلك، على التأكيد على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى، وكذلك تقديم كافة أوجه الدعم للسلطة الفلسطينية.

وشدد سفير مصر لدى الكويت، على أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الكويت فى ذلك التوقيت، تعكس الخصوصية التى تحظى بها العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنها تأتى فى إطار ما شهدته العلاقات المشتركة فى الآونة الأخيرة، من تطورات ملموسة فى مختلف أوجه التعاون المشترك.

وأكد أن الرئيس السيسى أعرب عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا، على احتضان الجالية المصرية، وعلى الرعاية والاهتمام الذى تحظى به فى وطنها الثانى الكويت، مشيدا فى الوقت نفسه بمساهمات أبناء الجالية المقدرة فى عملية البناء والتنمية فى المجتمع الكويتي، وقوة تواصلهم وترابطهم مع قضايا الوطن الأم.