ألمانيا تجلي الآلاف بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية الثانية

أجلي أكثر من 15 ألف شخص من مدينة هانوفر شمال ألمانيا، عقب اكتشاف قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، وفقاً لما ذكره مسؤولو المدينة.

وكتبت سلطات المدينة على موقعها الإلكتروني، أنه طُلب من سكان عاصمة ولاية سكسونيا السفلى مغادرة منازلهم في وقت مبكر من المساء كإجراء احترازي، بعد اكتشاف القنبلة التي يبلغ وزنها 250 كيلوغراماً.

ويعد اكتشاف القنابل التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية أمراً شائعاً في هانوفر، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 500 نسمة وهي واحدة من بين عشرات المدن التي استهدفها الحلفاء.

وفي يونيو، فككت قنبلة أميركية عائدة إلى الحرب العالمية الثانية زنتها 100 كيلوجرام، عثر عليها في وسط برلين قرب ساحة ألكسندربلاتس الشهيرة، بعد إجلاء 3 آلاف شخص تقريباً.

Advertisements

اقرأ أيضاً... تفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

ونفذت أكبر عملية إخلاء لحوادث من هذا النوع منذ العام 1945 في فرانكفورت في سبتمبر 2017 لتفكيك قنبلة بريطانية بشحنة متفجرة تبلغ 1,4 طن. واضطر وقتها 65 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم.

وغالباً ما تشهد ألمانيا اكتشاف قنابل تعود إلى حقبة الحرب، إذ شهدت برلين خلال الحرب قصفاً شديداً، خصوصاً في ربيع العام 1945.