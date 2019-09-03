قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، إنه يخطط لإجراء تعديل وزاري بحكومته الأسبوع المقبل، وذلك بعد أكثر من شهر من فوز ائتلافه الحاكم في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو.
وأوضح آبي، الذي تولى منصبه في ديسمبر 2012، أنه سيمضى قدماً في خطة التعديل الوزاري يوم 11 سبتمبر.
ومن المتوقع أن يبقي آبي على نائب رئيس الوزراء "تارو آسو"، الذي يعمل أيضاً وزيراً للمالية، وأمين مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، مع عدد قليل من وزراء الحكومة الحالية، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وقال آبي، الذي يرأس الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم، إن حزبه "يذخر بكنز من بالموارد البشرية".
اقرأ أيضاً... اليابانيون يتمسكون بالنقد في مواجهة الدفع الآلي
يشار إلى أنه في التعديل الأخير الذي جرى في أكتوبر، عين آبي "يوشيتاكا ساكورادا" وزيراً مسؤولاً عن الأمن السيبراني (على شبكة الإنترنت).
لكن ساكورادا أخبر البرلمان في نوفمبر أنه لم يستخدم الكمبيوتر مطلقاً في حياته.
واضطر ساكورادا ، الذي كان أيضاً الوزير المسؤول عن دورة الألعاب الأولمبية 2020، للاستقالة في وقت سابق من العام الجاري، عقب سلسلة من الأخطاء.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تعتزم إجراء تعديل وزاري الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.