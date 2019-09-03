‏16 قتيلا حصيلة الهجوم الانتحاري في كابول‏

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ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف كابول مساء الإثنين وتبنته حركة طالبان إلى 16 قتيلا جميعهم مدنيون، و119 جريحا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمي في رسالة إلى الصحافيين إن “16 شخصا قتلوا وأصيب 119 بجروح في هجوم الأمس. الانفجار نجم عن جرافة مفخخة”. ووقع الهجوم ليل الإثنين في منطقة سكنية بالقرب من القرية الخضراء، وهي عبارة عن مجمع كبير يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

والقرية الخضراء منفصلة عن المنطقة الخضراء المحاطة بأسوار عالية والتي تخضع لحراسة مشددة على مدار الساعة وتضم عدة سفارات بينها السفارتان الأميركية والبريطانية. وتبنت حركة طالبان الهجوم، مشيرة على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد إلى أنّها تشن هجوما منسقا بواسطة انتحاري ومسلحين.

وبحسب رحيمي فإن عمليات البحث والإنقاذ استمرت طوال الليل.

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ووقع الهجوم فيما كانت محطة “تولو نيوز” التلفزيونية تذيع مقابلة مع الموفد الأميركي زلماي خليل زاد الذي قال إن بلاده ستسحب قواتها من خمس قواعد في هذا البلد إذا التزمت طالبان ببنود اتفاق السلام الذي يجري التفاوض حوله.

المصدر وكالات