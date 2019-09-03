مبادرة فرنسية لإيران.. 15 مليارا مقابل الاستقرار والصواريخ

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي على صلة بالملف الإيراني لـ”العربية”، مساء الإثنين بأن وفدا إيرانيا برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى مباحثات مع الجانب الفرنسي.

وأضاف المصدر أن هناك مبادرة فرنسية، تتضمن تقديم قروض لإيران بقيمة خمسة عشر مليار دولار كبديل للآلية الأوروبية في التعامل مع إيران “إنسكتس” على أن تحُدَّ إيران من دورها الإقليمي المزعزِعِ للاستقرار وتضعَ حدا لبرنامج صواريخها الباليستية.

كما أشار إلى أن المطالب الفرنسية لإيران تضمنت أيضا العمل على تهدئة التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

تفاؤل إيراني

وأتت تلك المبادرة بالتزامن، مع إعلان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الاثنين، بأن طهران متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق مع أوروبا لتجنب الموعد النهائي الذي حددته إيران لتخفيض التزاماتها النووية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم الحكومة قوله، إن وجهات نظر إيران وفرنسا أصبحت أكثر قربًا حول الاتفاق النووي، وذلك بعد إجراء مكالمات هاتفية بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

Advertisements

وقال ربيعي إن “وجهات النظر أصبحت أكثر قربًا حول العديد من القضايا، والآن تجري مناقشات تقنية حول سبل تنفيذ التزامات الأوروبيين”، دون إعطاء تفاصيل.

ورغم الأجواء التفاؤلية هذه لم تصدر أي بيانات رسمية من باريس بشأن هذا الاجتماع.

المصدر: – قناة العربية