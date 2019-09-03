وسط تزايد الشكوك.. الناقلة الإيرانية تغلق نظام التتبع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 10:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أوقفت ناقلة النفط الإيرانية التي تترصدها الولايات المتحدة نظام التتبع الخاصة بها لأكثر من 13 ساعة، ما أدى الى تجدد التخمينات والشكوك بأنها بصدد التوجه الى سوريا.

وقامت الناقلة أدريان داريا 1، والتي كانت تعرف باسم غريس 1، بإغلاق نظام التعريف التلقائي الخاص بها مساء الاثنين ولم يتم تشغيله بعد ذلك.

وكان موقع تتبع السفن، مارين ترافيك، أظهر في وقت سابق الإثنين أن الناقلة تباطأت قبالة السواحل اللبنانية، بعد أن أفادت تقارير عدة بأنها في صدد التوجه نجو ميناء طرطوس السوري.

وكان نظام تحديد الهوية التلقائي للسفينة أظهر قبل أيام توجه الناقلة لموانئ في اليونان وتركيا.

غموض وتضارب حول وجهتها

إلا أن وزير خارجية تركيا أعلن قبل أيام أنها ستتوجه إلى لبنان، الأمر الذي نفاه مسؤولون لبنانيون، ليعود ويتراجع عما أعلنه.

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إلى ذلك، نقلت قناة “إيران إنترناشيونال” السبت عن “مصدر مطلع” بأن مالك الناقلة الإيرانية “أدريان دريا-1″، باع نفط الناقلة إلى شركة لبنانية.

في حين أكد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لاحقًا أنها متجهة إلى مصفاة في سوريا.

وزعم أن السفينة ستتوجه إلى طرطوس لتفريغ 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني، بقيمة 130 مليون دولار.

ولم يحدد المسؤولون الإيرانيون وجهة الناقلة مع انهم قالوا انها شحنتها بيعت إلى مشتر لم تكشف هويته.

تحذير أميركي

وكانت الولايات المتحدة حذرت الدول من قبول “أدريان داريا”. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الناقلة “أدريان داريا 1” على قائمتها السوداء.

وكانت بريطانيا قد احتجزت الناقلة قبالة جبل طارق في يوليو للاشتباه في أنها تحمل نفطاً إيرانياً إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، قبل أن تعود حكومة جبل طارق وتفرج عن الناقلة المحتجزة منذ 4 يوليو، في 15 أغسطس على الرغم من طلب أميركي سابق بمصادرتها ، لتبحر منذ ذلك الحين هائمة دون وجهة محددة.

المصدر: العربية.نت- وكالات