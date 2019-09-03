فيضانات قاتلة تضرب السودان.. 78 قضوا غرقا

ضربت أمطار وسيول مناطق شاسعة من السودان في الأيام القليلة الماضية، ما خلّف أضرارا كبيرة، حيث تضررت 14 ولاية سودانية، وخلفت الكارثة 78 قتيلا وأكثر من 100 مصاب، كذلك تسببت بخسائر جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة، والمرافق الخدمية الأساسية من المستشفيات والمدارس.

كما توقعت الإحصاءات أن يكون أعداد الضحايا أكبر من الرقم المحصور، وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى كثير من المناطق المتضررة بالبلاد.

في التفاصيل، فاقت مناسيب المياه هذا الموسم السيول والفيضانات التي شهدتها أقاليم السودان في الفيضان القياسي عام 1988، وخلفت أضراراً تأثرت بها بشكل خاص العاصمة الخرطوم. فيما لا تزال السلطات تواصل حصر حجم الأضرار الكبيرة والكارثية التي خلفتها السيول والأمطار.

مساعدات سعودية ودور محوري

من جهتها، أعلنت السعودية، الاثنين، إرسال طائرتين تمثلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيَّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان مواد إيوائية وطبية إلى السودان، تمهيداً لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول هناك، يرافقهما فريق متخصص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.

وحول هذا الأمر، أوضح الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، أن الجسر الإغاثي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين، مشيراً إلى أنه “سيتم تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة في ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض وولاية نهر النيل، وتشمل 1000 خيمة، و6 آلاف بطانية، وألفي بساط، فضلاً عن تقديم أجهزة رش مزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض، ومواد ومحاليل طبية تزن 5 أطنان، إضافة إلى توزيع 1500 سلة غذائية للمحتاجين تزن 111 طناً”، مبيناً أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للسعودية على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية.

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بيوت منهارة

إلى ذلك، أشار نائب مفوض العون الإنساني، محمد فضل الله سراج الدين، في آخر تصريحات له عن الموقف في البلاد، إلى أن عدد الأسر المتضررة 35.239، والأفراد 340 ألفاً، 45% منهم بولاية النيل الأبيض.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، الدكتور سليمان عبد الجبار، إن عدد المحليات المتأثرة بالبلاد بلغ 65 محلية، ونحو257 من القرى والفرقان والأحياء، مشيرا إلى أن العدد الكلي للمنازل المنهارة بلغ 22676 منزلاً، في حين بلغ عدد المنازل المنهارة جزئيّا 13074 منزلاً، وانهيار نحو 8780 مرحاضاً، ونفوق نحو 3636 من الحيوانات، وتأثر 150 من المرافق العامة بكل أنحاء السودان.

المصدر: – العربية.نت