كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نشرت وسائل اعلام اسرائيلية صوراً للالية العسكرية التي استهدفها حزب الله أمس في افيفيم. وبيّنت الصور أن الآلية لم تتعرض لأي عطل باستثناء اطارها المصدر وكالات

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: الآلية العسكرية الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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