كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرعون البريطانيون يصوتون على مشروع قانون يمنع الخروج بدون صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتزم البرلمان البريطاني تسريع مشروع قانون يمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون، من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق، حتى مع المشرعين داخل حزب المحافظين الذي يدعم التشريع، على الرغم من تحذير "جونسون" بأنه سيرد على أي هزيمة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ويستعد، اليومالثلاثاء، أعضاء حزب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، - المحافظين - للانضمام إلى نواب المعارضة في التصويت المبدئي لمحاولة فرض تأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يستطع تأمين صفقة خروج مع بروكسل في الأسابيع القليلة المقبلة.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤول حكومي رفيع المستوى، قوله، إنه إذا فازوا في تصويت مبدئي، فقد هدد "جونسون" بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في 14 أكتوبر في محاولة لتعزيز موقفه. وسيتطلب القانون بعد ذلك من رئيس الوزراء مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد المادة 50 لمدة ثلاثة أشهر، حتى 31 يناير.

تم تحذير متمردي حزب المحافظين - بمن فيهم وزراء سابقون وكبار المسؤولين البارزين - من أن الذين يؤيدون القانون الذي نشره النائب العمالي هيلاري بن في وقت سابق يوم الاثنين سيواجهون الطرد من الحزب وإلغاء انتخابهم.

لكن الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزير العدل السابق ديفيد جوك، أصروا على أنه على الرغم من التهديد، فإنهم سيمضون قدمًا - وبكلماتهم - يضعون "المصلحة الوطنية" في مقدمة مصالحهم. وقال مؤيدو مشروع القانون إنه لا يزال يوفر للحكومة "وقتًا كافيًا لإجراء مفاوضات حقيقية وصادقة".

في بيان صادر عن "داونينج ستريت" مساء الاثنين، رفض "جونسون" تغيير المسار، مضيفا أن فرص إبرام صفقة مع بروكسل "آخذة في الارتفاع" قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في 17-18 أكتوبر.

لكنه عزا هذا إلى موقفه المتشدد، قائلًا إن تصويت النواب لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف "يقطع السيقان من تحت موقف المملكة المتحدة".

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وقال: "أريد أن يعرف الجميع - لا توجد ظروف سأطلب من بروكسل تأخيرها".

إذا فشل مشروع القانون، قال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، إن حزبه قد يدعم تصويتًا بحجب الثقة عن حكومة "جونسون"، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتخابات عامة.

من جانبه، قال مسؤول حكومي، إن "جونسون" وجه تهديده لإجراء استفتاء في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء مساء الاثنين، مشيرًا إلى أن "جونسون" أصر على أن الانتخابات شيئ "لا أريده ولا تريدوه".

وأخبر ويليام نوريس، المعلق السياسي والمحاضر السابق في الكلية، وكالة "سبوتنيك"، أن "الانتخابات العامة في أكتوبر ليست بعيدة عن أن تكون حتمية ولكنها ليست مستحيلة".

وحسب "سبوتنيك"، قال "نوريس": "عندما أصر "جونسون" على أنه لا يريد إجراء انتخابات، فأنا أصدقه. تعتمد قوته في الوقت الحالي في البلاد وفي استطلاعات الرأي بشكل كبير على قدرته على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر. إذا فشل، فإن موقفه سيكون غير مستقر ".

وأضاف المعلق السياسي"، أن حزب العمال لا يبدو حريصًا على الانتخابات بل على جذب انتباه الصحفيين بدلاً من ذلك.

ومع ذلك، أشار إلى أن "جونسون"، مسؤول جزئيًا عن الأزمة الحالية بين المحافظين لأنه أساء معاملة المتمردين منذ أن كتب فيليب هاموند خطابًا إلى رئيس الوزراء يدعوه فيه إلى نشر مقترحات المملكة المتحدة بشأن التغييرات في اتفاقية انسحاب الاتحاد الأوروبي قبل عودة البرلمان يوم الثلاثاء.