كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: ردنا سيكون سلبيا على أي محادثات مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إن رد بلاده سيكون سلبيا دائما على أي عرض بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة.

وقال روحاني في جلسة علنية للبرلمان بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة "لم ولن نقرر إجراء مفاوضات ثنائية مع أميركا في أي وقت من الأوقات. مقترحات قدمت لنا من العديد من الأطراف بهذا الشأن، لكننا رفضنا ذلك".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عرض الاجتماع مع زعماء إيران، وإجراء محادثات ثنائية دون شروط مسبقة.

تأتي تعليقات الرئيس الإيراني بعد أسابيع قليلة من إشارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده لعقد اجتماع ثنائي في المستقبل في ظل الظروف "الصحيحة".

استبعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إمكانية إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، بعد أن أشار إلى أن المحادثات يمكن أن تستأنف بشرط.

وقال "روحاني": "إذا رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات، فيمكنهم، كما كان من قبل، الدخول في حوار داخل مجموعة 5 + 1".

وأضاف "روحاني"، أنه بدًء من اليوم، سيكون رد طهران على المحادثات مع واشنطن دائمًا "لا"، موضحًا: "لم يتم اتخاذ أي قرار بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وكان هناك الكثير من العروض للمحادثات ولكن إجابتنا ستكون دائماً سلبية".

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وأوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الدول الأوروبية تفشل في تنفيذ التزاماتها في أعقاب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن "روحاني" قوله اليوم الثلاثاء، إن الأوروبيين "لم ينفذوا مهمتهم".

بدا أن الرئيس الإيراني كرر تصريحاته السابقة التي أدلى بها عقب قمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا الشهر الماضي، عندما قال، إن على الولايات المتحدة أولاً رفع العقوبات ضد إيران، وإلا فإن عقد اجتماع بين الرئيسين سيكون مجرد مشهد.

في الشهر الماضي، قال نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، إنه منفتح على مقابلة "روحاني" في ظل الظروف المناسبة لمناقشة مواجهتهما بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي يُشار إليها أيضًا بالاتفاق النووي الإيراني.

وقال "ترامب": "في وقت معين، يجب أن يكون هناك لقاء بين الرئيس الأمريكي والإيراني"، واصفًا "روحاني" بأنه "مفاوض كبير"، في أعقاب قمة مجموعة السبع.

وانتقد الرئيس روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مزاعمها بأنها تريد إجراء محادثات دون أي شروط مسبقة، وفي الوقت نفسه معاقبة مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، مثل وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

في أواخر يوليو، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لـمحطة WFTV 9، أن الرئيس ترامب سعى إلى إجراء محادثات غير مشروطة مع إيران، لكنه أراد تغيير "سلوك" طهران.