كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامون أتراك يقاطعون مراسم بدء السنة القضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاطعت نقابات المحامين في أنحاء تركيا مراسم، بالقصر الرئاسي، حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أعربت عن انتقادها لحكم القانون في البلاد.

وذكرت صحيفة "جمهورييت"، أن 52 من بين 79 نقابة محامين إقليمية رفضت الدعوة التي وجهتها محكمة الاستئناف العليا، بمناسبة بدء السنة القضائية.

وقالت نقابة المحامين في أنقرة خلال تجمع حضره العشرات من المحامين "تم إبادة الحقوق الأساسية والحريات في تركيا، خاصة حرية التعبير".

وقال أردوغان، "العمل المستقل لكل من البرلمان والسلطة التنفيذية والقضائية لا يمنعهم من العمل سوياً".

ويذكر أن أردوغان أصبح أول رئيس تنفيذي لتركيا العام الماضي. وتشمل صلاحياته اختيار أعضاء مجلس القضاة وممثلي الادعاء، المسؤول عن اختيار التعيينات القضائية.

وأضاف أردوغان، "قيما يتعلق بفصل السلطات، معظم الاتهامات ضد الرئاسة التنفيذية لا أساس لها".

قال مسؤول كبير، أمس الاثنين، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، يسعى لفصل رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو وثلاثة مشرعين آخرين من عضويته.

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كان داود أوغلو، اختلف مع الرئيس رجب طيب أردوغان فى عام 2016، وحل محله فيما بعد بن على يلدريم رئيسا للوزراء، وانتقد داود أوغلو فى السابق سياسات حزب العدالة والتنمية وإدارة الحكومة للاقتصاد كما انتقد أردوغان نفسه.

وقال المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز إن اللجنة التنفيذية المركزية للحزب طلبت فى اجتماع، أمس الاثنين، فصل أربعة من الحزب بينهم داود أوغلو.

ومن المتوقع أن يصدق مجلس التأديب بالحزب على ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

تأتى تلك الخطوة وسط شائعات عن أن منشقين عن حزب العدالة والتنمية يسعون لتشكيل حزب منافس فى أعقاب هزيمة قاسية تعرض لها الحزب فى الانتخابات المحلية فى اسطنبول فى يونيو الماضى.

وفى يوليو الماضى، استقال على باباجان نائب رئيس الوزراء السابق، من الحزب فيما أرجعه إلى "خلافات عميقة" ولمح إلى تشكيل حزب جديد.

وقالت مصادر مطلعة إن باباجان والرئيس السابق عبد الله جول يعتزمان تدشين حركة منافسة هذا العام.