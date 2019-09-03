كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روحاني" يستبعد إجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأتي تعليقات الرئيس الإيراني بعد أسابيع قليلة من إشارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده لعقد اجتماع ثنائي في المستقبل في ظل الظروف "الصحيحة".

استبعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إمكانية إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، بعد أن أشار إلى أن المحادثات يمكن أن تستأنف بشرط.

وقال "روحاني": "إذا رفعت الولايات المتحدة جميع العقوبات، فيمكنهم، كما كان من قبل، الدخول في حوار داخل مجموعة 5 + 1".

وأضاف "روحاني"، أنه بدًء من اليوم، سيكون رد طهران على المحادثات مع واشنطن دائمًا "لا"، موضحًا: "لم يتم اتخاذ أي قرار بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة وكان هناك الكثير من العروض للمحادثات ولكن إجابتنا ستكون دائماً سلبية".

وأوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الدول الأوروبية تفشل في تنفيذ التزاماتها في أعقاب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن "روحاني" قوله اليوم الثلاثاء، إن الأوروبيين "لم ينفذوا مهمتهم".

بدا أن الرئيس الإيراني كرر تصريحاته السابقة التي أدلى بها عقب قمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا الشهر الماضي، عندما قال، إن على الولايات المتحدة أولاً رفع العقوبات ضد إيران، وإلا فإن عقد اجتماع بين الرئيسين سيكون مجرد مشهد.

في الشهر الماضي، قال نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، إنه منفتح على مقابلة "روحاني" في ظل الظروف المناسبة لمناقشة مواجهتهما بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي يُشار إليها أيضًا بالاتفاق النووي الإيراني.

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وقال "ترامب": "في وقت معين، يجب أن يكون هناك لقاء بين الرئيس الأمريكي والإيراني"، واصفًا "روحاني" بأنه "مفاوض كبير"، في أعقاب قمة مجموعة السبع.

وانتقد الرئيس روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مزاعمها بأنها تريد إجراء محادثات دون أي شروط مسبقة، وفي الوقت نفسه معاقبة مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، مثل وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

في أواخر يوليو، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لـمحطة WFTV 9، أن الرئيس ترامب سعى إلى إجراء محادثات غير مشروطة مع إيران، لكنه أراد تغيير "سلوك" طهران.

غليان التوتر

توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران في مايو 2018 وأعادت جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية بهدف معلن وهو وصول صادراتها النفطية إلى الصفر.

في مايو 2019، أعلنت إيران، من جانبها، قرارًا بتخفيض التزاماتها الطوعية جزئيًا بموجب الاتفاق النووي ومنحت باقي الدول الموقعة - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي - 60 يومًا لانقاذ الاتفاق من خلال تسهيل صادرات النفط والتجارة مع ايران.

بعد انتهاء المهلة المحددة، أعلنت طهران أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم إلى ما دون مستوى 3.67 في المئة الذي حددته الصفقة وحذرت من أنها ستتخلى تدريجيًا عن التزاماتها النووية كل 60 يومًا.

تم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني، في عام 2015 من قبل إيران ودول مجموعة 5 + 1 - روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا - بعد سنوات من المفاوضات المتوترة. سعى الاتفاق المتعدد الأطراف إلى الحد من طموحات إيران النووية مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية على طهران.