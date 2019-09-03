كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس البرازيلي يسعي لمناقشة حرائق الأمازون في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس البرازيلى جير بولسونارو أنه حريص على التحدث عن حرائق الأمازون التى جذبت انتباه العالم فى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة فى سبتمبر، حيث بدا أن هذه القضية تقوض دعمه فى الداخل.

وقال بولسونارو للصحفيين في برازيليا إنه يريد أن يتحدث "بوطنية" عن منطقة الأمازون، وهي منطقة قال إن الإدارات السابقة قد تجاهلتها.

وقال الرئيس اليميني المتطرف "لن أقبل صدقة من أي بلد في العالم بحجة الحفاظ على الأمازون ثم يتم تقسيمها إلى الكثير وبيعها".

وقد اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأسبوع الماضي عقد اجتماع لمعالجة الحرائق التي اجتاحت جزءًا من غابات البرازيل المطيرة.

ومع ذلك، لن يحضر بولسونارو اجتماع الزعماء الإقليميين الذين تضم بلدانهم أجزاء من غابات الأمازون المطيرة المقرر إجراؤها يوم الجمعة في كولومبيا. قال أوتافيو ريغو باروس، المتحدث باسم الحكومة البرازيلية، الاثنين إن بولسونارو لا يمكنه الذهاب بسبب خضوعه لجراحة لعلاج الفتق، حيث طعن بولسونارو في بطنه أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية.

شهد الأمازون البرازيلي 30901 حريقًا في أغسطس، وهو أعلى معدل للشهر منذ عام 2010، وفقًا للمعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء.

وقد أثارت هذه الأرقام انتقادات دولية بشأن نهج الحكومة في القضايا البيئية وجدول أعمالها المؤيد للأعمال، ويبدو أنها تقوض شعبية بولسونارو في الداخل.

أفاد معهد الاقتراع داتافولها يوم الاثنين أن 38 في المائة من البرازيليين لا يوافقون على تصرفات الحكومة - الأسوأ منذ وصولهم إلى السلطة في الأول من (يناير) بتأييد 29 في المائة فقط من السكان.

وقد شارك وزراء البيئة والزراعة والدفاع في رحلة الاثنين إلى بيليم بولاية أمازون في بارا لمناقشة الحرائق المستمرة في المنطقة.

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وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بيان لها إنه يتعين على السلطات التحقيق مع المسؤولين في الحرائق غير القانونية وملاحقتهم قضائيًا "وإلا فإننا سنرى حتمًا أن الأمور تزداد سوءًا طوال فترة حكم الرئيس بولسونارو".

وقد تعهدت مجموعة السبع، بتخصيص 20 مليون دولار كإجراء عاجل لمكافحة الحرائق الهائلة التي تلتهم غابات الأمازون، وكذلك وضع خطة مساعدة لإعادة زرع الأشجار في هذه المناطق المتضررة. وتستوجب هذه "المبادرة من أجل الأمازون" موافقة البرازيل والدول الأمازونية الثماني الأخرى المجاورة بالتعاون مع السكان المحليين والمنظمات غير الحكومية.

في وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن زعماء دول مجموعة السبع وافقوا على مساعدة بلدان حوض الأمازون في مكافحة حرائق الغابات، التي وصفها بأنها أزمة دولية خطيرة، في حين انتقد نظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، لعدم اتباعه التزامات للتخفيف من تغير المناخ.

وقال "ماكرون": "ليس إطار المبادرة التي نتخذها هو المهم، والمسألة تطرح نفسها في حال اتخذت دولة ذات سيادة بصورة ملموسة إجراءات تتناقض مع مصلحة كوكب الأرض".

وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قد أعطى الإذن للقوات المسلحة للمساعدة في مكافحة الحرائق وملاحقة النشاطات الإجرامية في المنطقة.

وشمل قرار "بولسونارو" مناطق السكان الأصليين والمحميات الطبيعية إضافة إلى مناطق أخرى في الولايات البرازيلية التي تضم أكبر الغابات المطرية في العالم.

ويقول الخبراء، إن تزايد عمليات إزالة الأشجار خلال أشهر الجفاف الطويلة إفساحًا في المجال أمام زراعة المحاصيل أو رعي الماشية، فاقم المشكلة هذا العام.

وقال مسؤولون برازيليون نقلت عنهم وكالة الأنباء الفرنسية إن عدة ولايات ومناطق، طلبوا مساعدة الجيش في منطقة الأمازون، حيث يتمركز أكثر من 43 ألف جندي متاحون لمكافحة الحرائق.

وقد تم إلتقاط صور مروعة فى منطقة بورتو فيلهو فى ولاية روندونيا بالبرازيل، والتى تظهر أثار حرائق غابات الأمازون، حيث تم تسجيل حوالى 73،000 حريق فى غابات الأمازون المطيرة بالفعل هذا العام، فيما تعد الغابة المطيرة هى موطن لحوالى ثلاثة ملايين نوع من النباتات والحيوانات، ومليون نسمة من السكان الأصليين.

