كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يسلم أدوية جديدة لمستشفى حيس العام بالساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار برنامج الاستجابة الطارئة من قبل دولة الإمارات لمكافحة الأوبئة والأمراض المنتشرة في الساحل الغربي، سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم الإثنين دفعة جديدة من الأدوية لمستشفى حيس العام.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، إن تعد هذه الكمية هي الثانية من نوعها للقطاع الصحي في مديرية حيس والرابعة على مستوى مديريات الساحل خلال أسبوعين.

وأشار، إلى إن هيئة الهلال الأحمر تلقت في الساعات الماضية نداء استغاثة جديد من مكتب الصحة بمديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة عن نفاذ الأدوية في مستشفى حيس العام وتزايد حالات الإصابة بوباء الكوليرا والإسهالات المائية، مؤكدا أن الهيئة استجابت بسرعة حيث تم التجاوب وإيصال الكميات والأصناف المطلوبة .

ولفت ممثل الهلال الأحمر إلى أن دولة الإمارات تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها موضحا أنها لا تألوا جهدا في سبيل تقديم الدعم الطبي والخدمات العلاجية ضمن دورها الإنساني والإغاثي للشعب اليمني في المناطق والمدن المحررة من قبضة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا .

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من جانبه جدد مدير عام مديرية حيس، شكر وتقدير كافة أبناء المديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي والمتواصل للقطاع الصحي ومختلف القطاعات التي تمس حياة المجتمع في المديرية .

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أصبحت علامة بارزة في ساحة العطاء الإنساني بفضل دورها الميداني وتجاوبها العاجل في تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية في كامل المناطق والمديريات المحررة في الساحل الغربي.

وفي السياق ذاته، أكد مدير مكتب الصحة بالمديرية أن الدعم المتواصل من قبل دولة الإمارات مكن مستشفى حيس العام من البقاء مفتوحا لاستقبال ومعالجة الحالات المرضية المتزايدة سواء حالات الإصابة بوباء الكوليرا والإسهالات المائية أو غيرها من الحالات المرضية .