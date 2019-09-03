كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى هجوم طالبان في كابول إلى 16 وإصابة 119 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول إن عدد قتلى الهجوم الانتحاري الذي شنته طالبان واستهدف المجمع الدولي في ساعة متأخرة من الليل في العاصمة الأفغانية ارتفع إلى 16 مدنيا يوم الثلاثاء، مع إصابة 119 شخصا.

ارتفع الدخان الأسود الكثيف من القرية الخضراء، موطن العديد من المنظمات الدولية وبيوت الضيافة التي كانت غالبا ما هدفا للهجمات - وهو خطر على السكان المحليين القريبين كذلك.

لم يتضح على الفور سبب استمرار طالبان في شن مثل هذه الهجمات، حتى بعد تصريح المبعوث الأمريكي إن المجموعة المتشددة توصلت إلى اتفاق "من حيث المبدأ" مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء أطول حرب أمريكية، بما في ذلك انسحاب القوات التي تصورها طالبان بالفعل على أنها انتصار لها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي انه تم انقاذ نحو 400 أجنبي بعد أن استهدف المهاجم الانتحاري المجمع في وقت متأخر يوم الاثنين. وقع الانفجار في الشارع بالخارج ودمر عددًا من المنازل.

وقال رحيمي إنه قتل خمسة مهاجمين بالرصاص على أيدي قوات الأمن بعد أن فجر المهاجم سيارته. وقع الانفجار في الجدار الغربي للمجمع.

وقع الهجوم بعد ساعات فقط من إطلاع المبعوث الأمريكي للحكومة الأفغانية على اتفاق "مبدئيًا" مع طالبان من شأنه أن يرحل 5000 جندي أمريكي لمغادرة البلاد في غضون خمسة أشهر.

تعرضت القرية الخضراء أيضًا إلى هجوم انتحاري اخر بسيارة مفخخة في يناير، بينما كان المبعوث الأمريكي، زلماي خليل زاد، يزور العاصمة لإطلاع الحكومة الأفغانية على مفاوضاته مع طالبان بشأن إنهاء قرابة 18 عامًا من القتال.

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قبل ساعات من هجوم يوم الاثنين، قدم خليل زاد مسودة اتفاق للرئيس الأفغاني بعد أن أعلن أنه "على عتبة اتفاق" بعد نهاية الجولة التاسعة من محادثات الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر. لا تزال الاتفاقية بحاجة إلى موافقة الرئيس دونالد ترامب.

ولم يصدر تعليق فوري من خليل زاد بعد الانفجار الذي أدانه الرئيس الأفغاني أشرف غني بشدة.

يتساءل سكان كابول عما إذا كان يمكن الوثوق بأي اتفاق مع طالبان، خاصة مع انسحاب القوات الأجنبية.

لم يكن من الواضح سبب استمرار طالبان في تنفيذ مثل هذه الهجمات بينما يبدو أن الجماعة المسلحة تحصل على ما تريده في صفقة مع الولايات المتحدة - انسحاب القوات. تريد المجموعة من جميع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي يبلغ قوامها حوالي 20 ألف جندي الخروج من أفغانستان على الفور، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى الانسحاب في مراحل من شأنها أن تعتمد على تلبية طالبان لشروط معينة مثل الحد من العنف.

وقد تصاعدت الهجمات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجمات طالبان على عاصمتين إقليميتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تسعى المجموعة إلى تعزيز موقفها التفاوضي ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن مع الحكومة الأفغانية في المحادثات الأفغانية الأكثر تحديا والتي تهدف إلى متابعة صفقة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بشأن مستقبل أفغانستان.

كما حذر بعض المحللين من أن بعض فصائل طالبان ربما تعبر عن عدم رضاهم عن الصفقة الأمريكية، على الرغم من اصرار الزعماء السياسيين لطالبان في المحادثات في قطر على احترام عشرات الآلاف من المقاتلين أي اتفاق يتم التوصل إليه.

