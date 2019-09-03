“سبتة: مصرع قاصر مغربي من شفشاون في ظروف غامضة … ورفاقه “كان يعاني من نوبات صرع

توفي قاصر مغربي، أول أمس الأحد، بسبتة المحتلة، في ظروف غامضة، بعد نقله إلى المستشفى الجامعي بالثغر المحتل.
وبحسب ما تداولته مواقع إخبارية إسبانية، فإن القاصر يدعى “محمد.م” من شفشاون ويبلغ من العمر 17 عاما، يتواجد في مدينة سبتة منذ أشهر بطريقة غير قانونية، وكان يتردد إلى الميناء من أجل الحصول على فرصة للعبور إلى الجنوب الاسباني.
وأضافت المواقع ذاتها، أن محمد قيد حياته كان يعاني حسب شهادات رفاقه، من نوبات صرع كانت تنتابه بين الفينة والأخرى، وازدادت وضعيته الصحية سوءا في الأيام الأخيرة.
وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة، فيما نقلت جثة القاصر إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي الذي سيحدد الأسباب الحقيقية للوفاة.
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