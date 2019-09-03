طنجة.. مذبح عشوائي للدجاج يتسبب في انتشار روائح كريهة ومخلفاته تزعج سكان منطقة المرس

دقت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، الأسبوع الماضي، في طنجة، ناقوس الخطر، بسبب وجود مذبح عشوائي للدجاج في منطقة المرس، بات يشكل خطرا على السكان، ويتسبب في انتشار روائح كريهة، وإحداث تلوث في المنطقة.

وبحسب بلاغ الرابطة، فإن صاحب المذبح العشوائي يمارس نشاطه بشكل يومي، منذ عدة شهور داخل بيته، أمام أعين رجال السلطة في المنطقة، دون أن يحركوا ساكنا، حيث يقوم بتجميع الدجاج الحي، وذبحه من أجل بيعه بالجملة، وهو ما يترتب عنه انتشار رائحة تزكم أنوف المارين، فضلا عن تدفق نفايات الدجاج وسط الحي.

وأضافت الرابطة ذاتها أن نوعية الدجاج، الذي يتم ذبحه، يظل مجهول المصدر، لأنه يدخل ضمن الذبح السري البعيد عن المراقبة، ولا يعرف ما إذا كان الأمر يقتصر فقط على الذبح أم أنه يشمل التقطيع، والتوضيب، وإعداد اللحوم المعبأة، والمعدة للبيع.

وطالبت الرابطة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد للمشكل، ومحاسبة المتسترين على هذا النشاط المحظور.