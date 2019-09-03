باريس سان جيرمان يتعاقد مع إيكاردي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي مع النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، قادما من إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وذكر إنتر ميلان، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن إيكاردي سينضم إلى سان جيرمان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي في نهاية الموسم.
وأضاف أن إيكاردي اتفق مع النيراتزوري، على تمديد عقده مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2022.
ووصل إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، أمس الإثنين، إلى العاصمة باريس، لإتمام الصفقة والتوقيع على العقود.
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