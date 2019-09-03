شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تؤكد عدم تمديد موعد بريكست بعد أكتوبر والان مع التفاصيل

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عدم وجود أي تمديد لموعد اتفاق بريكست بعد أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتمثل تصريحات "راب" تأكيداً لحديث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول دون تأخير.

ونفى جونسون في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، صحة ما أشيع عن إجراء انتخابات عامة، مؤكدا أن حكومته مستمرة في أجندتها الحالية.

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وطالب جونسون البرلمان بعدم تعطيل خططه لتنفيذ "بريكست" في موعده.

وكانت صحيفة صن البريطانية قالت إن بوريس جونسون يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفض البرلمان خطة الخروج التي أعدها.

ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.

لكن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو إزالة الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية لإبقاء تلك الحدود مفتوحة، ما لم يجد بديلا يؤدي المهمة نفسها.