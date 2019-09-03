شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم إماراتي .. افتتاح بئر مياه في محافظة الضالع والان مع التفاصيل
افتتح اللواء علي مقبل صالح محافظ الضالع اليمنية مشروع بئر المياه رقم 6 بمنطقة الوعرة في مديرية الضالع بعد إعادة تأهيلها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وشملت عملية التأهيل توريد و تركيب و تشغيل مضخة البئر إضافة إلى توفير مولد كهربائي وتجهيز مستلزماته وبناء غرفة خاصة به وتشغيله.
وعبر محافظ الضالع عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الكبيرة لدعم المحافظة و اهتمامها بالمشاريع التي يحتاجها المواطن خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأوضح منسق الهلال الأحمر الإماراتي بالضالع أن هذا المشروع سيستفيد منه أكثر من 60 ألف نسمة في مديرية الضالع عاصمة المحافظة.
ولقى افتتاح و تشغيل البئر ارتياحا مجتمعياً كبيرا لما له من أهمية قصوى عبر تزويده السكان بمياه الشرب في ظل شح المياه الذي تعانيه محافظة الضالع.
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