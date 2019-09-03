شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط مع فرض رسوم أمريكية وصينية جديدة في حرب التجارة والان مع التفاصيل

تراجعت أسعار النفط الإثنين، بعد بدء سريان رسوم استيراد جديدة فرضتها الولايات المتحدة والصين، مما أجج المخاوف من وقوع مزيد من الضرر على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الخام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 59 سنتاً ليتحدد سعر التسوية عند 58.66 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت إلى 58.10 دولار الإثنين. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتاً إلى 54.77 دولار للبرميل.

وكانت المعاملات هزيلة بسبب عطلة يوم العمال الأمريكي.

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بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم تبلغ 15% على تشكيلة من السلع الصينية يوم الأحد - تشمل الأحذية والساعات الذكية وأجهزة التلفزيون - مع فرض الصين رسوماً جديدة على الخام الأمريكي، في أحدث تصعيد لحربهما التجارية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجانبين سيلتقيان رغم ذلك لإجراء محادثات هذا الشهر. وكتب ترامب على تويتر، أن هدفه هو الحد من اعتماد الولايات المتحدة على الصين، مجدداً دعوته الشركات الأمريكية للعثور على بدائل توريد.

وقال هاري شيلنغوريان من "بي.ان.بي باريبا"، "حتى مع توضيح الرئيس ترامب أن المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة والصين ستمضي قدماً، فإن السوق تزداد تأهباً لمواجهة ممتدة بين البلدين وستتطلع إلى تيسير نقدي من البنوك المركزية لتعزيز الشهية للمخاطرة".

وفرض بكين رسوماً 5% على الخام الأمريكي هي المرة الأولى التي يُستهدف فيها الوقود منذ شرع أكبر اقتصادين في العالم في حربهما التجارية الدائرة منذ أكثر من عام.