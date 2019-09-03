شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية ينفذون مبادرة نظافة موسعة لساحل الستين بالمكلا والان مع التفاصيل

نفذ البرنامج الصيفي لطلاب الثانوية العامة بحضرموت، مبادرة نظافة موسعة شارك فيها العشرات من طلاب الثانوية المشاركين في البرنامج الصيفي الذي نفذ في مدينة المكلا و تنظمته مؤسسة حضرموت للاختراع وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبإشراف مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت والذي شارك فيه 200 طالب وطالبة من مختلف مناطق مديرية المكلا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة بين صندوق النظافة والتحسين ومؤسسة حضرموت للاختراع والتقدم العلمي .

حيث جرت أعمال النظافة في شاطئ ساحل الستين غرب المكلا ، وتم جمع المخلفات البلاستيكية لغرض اعادة تدويرها في مصنع الأمل لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية الذي تسهم ايرداته لدعم مرضى السرطان في حضرموت.

وتهدف هذه المبادرة لتحسين المظهر الجمالي للمكلا والاهتمام بالنظافة وغرس روح التعاون ونشر التوعية البيئية للحد من التلوث والتخفيف ومساعدة عمال النظافة.