شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألماني يصل الخرطوم لإجراء مباحثات والان مع التفاصيل

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، فجر الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، على رأس وفد رفيع المستوى يضم 30 مسؤولا.

وكان في استقبال الوزير الألماني، وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب.

وتعد زيارة هايكو هي الأولى لوزير خارجية ألماني إلى السودان، منذ عام 2011.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود ألمانيا في قضايا السلام والاقتصاد بالبلاد.

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وتعد ألمانيا عضوا فاعلا في مجموعة أصدقاء السودان، التي تم تشكيلها بعد التغيير الذي شهدته البلاد وتشكيل حكومة جديدة.

ومن المنتظر أن يجري وزير الخارجية الألماني، خلال زيارته، مباحثات رسمية مع مسؤولين سودانيين.

كان القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان أيمن خالد، قال "إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد من المحتمل أن يكون خلال أسبوع".

يذكر أنه كان منتظرا تشكيل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لكن التباينات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء والمكون العسكري أدت لتأخير الإعلان.