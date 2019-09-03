شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى هجوم طالبان فى كابول.. تعرف على آخر حصيلة للأعداد والان مع التفاصيل

قال مسؤولون إن جرارا زراعيا ملغوما، فجرته حركة طالبان، مساء أمس الاثنين، قرب مجمع سكنى تستخدمه منظمات دولية فى العاصمة الأفغانية كابول، قتل 16 شخصا على الأقل وأصاب 119 آخرين.

ووقع التفجير أثناء إجراء "زلماى خليل زاد"، المبعوث الأمريكى الخاص للسلام فى أفغانستان مقابلة تلفزيونية لشرح الخطوط العريضة لمسودة اتفاق مع الحركة المتمردة.

وبعد هجمات كبيرة لطالبان على مدينتين فى شمال البلاد فى مطلع الأسبوع، يزيد التفجير الذى وقع فى منطقة مكتظة بالسكان فى العاصمة الشكوك حول اتفاق السلام الذى توصل إليه المفاوضون الأمريكيون ومسؤولو طالبان فى العاصمة القطرية الدوحة.

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وقال نصرت رحيمى المتحدث باسم وزارة الداخلية إن الهجوم نفذ باستخدام جرار زراعى ملغوم قرب مجمع "القرية الخضراء" السكنى فى شرق كابول والذى يستخدمه الموظفون الأجانب بمنظمات دولية مثل منظمات المساعدات، مضيفا أنه تم إجلاء قرابة 400 مواطن أجنبى من الموقع شديد التحصين، وأن قوات الأمن قتلت مسلحين كانوا يخططون للهجوم بعد الانفجار.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، عبر حسابه على تويتر، إن الهجوم دمر غرف ومكاتب "الغزاة"، مضيفا: "مزاعم العدو بوقوع خسائر مدنية كاذبة لأنه لا يُسمح لمدنيين بالاقتراب من مكان الهجوم".

وقال خليل زاد الذى يقود المفاوضات الأمريكية إن الولايات المتحدة ستسحب ما يقرب من 5000 جندى من أفغانستان وتغلق خمس قواعد عسكرية فى مقابل ضمانات من طالبان بألا يستخدم متشددون أفغانستان قاعدة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها.

لكن الاتفاق لا يشمل وقفا رسميا لإطلاق النار، ويسلط هجوم يوم الاثنين والهجومان الكبيران على مدينتى قندوز وبل خمرى فى شمال البلاد الضوء على الشكوك فيما إذا كان سيفضى إلى إنهاء العنف.