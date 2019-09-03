مصدر: لجان التحقيق بقصف مقار الحشد لم تتوصل لغاية الساعة إلى نتائج واضحة

كشف مصدر سياسي، ان لجان التحقيق بقصف مقار الحشد الشعبي لم تتوصل لغاية الساعة إلى نتائج واضحة.

وقال المصدر ان "اللجان التحقيقة التي شكلت على أثر القصف الذي طاول الحشد الشعبي، لم تتوصل لغاية الساعة إلى نتائج واضحة"، مبينا ان "هذه اللجان لا تعرف حتى اللحظة إن كان قصف تلك المقرات جاء من خلال طائرات مسيرة أم حربية، أو قصف صاروخي".

واضاف ان "هناك شكوك بأن الاستهداف قد يكون من خلال قصف صاروخي"، مشيرا الى ان "العراق توصل إلى نتيجة واحدة فقط، وهي أن الاستهداف تم من خلال عمل خارجي، أي بعملية قصف لكن من دون معرفة كيف تم".

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وتابع ان "اللجان التحقيقية سعت للوصول إلى نوع الصواريخ التي قصفت المخازن، لكن هذه الصواريخ لم يبق منها أي أثر".

واكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، في 22 اب الماضي، ان التحقيقات الاولية بشأن التفجيرات الاخيرة لمخازن العتاد كانت بعمل خارجي مدبر، فيما اشار الى ان التحقيقات مستمرة للوقوف بشكل دقيق.

ونشرت صحيفة الغارديان، في وقت سابق، مقالا لكل من مارتن شولوف وأوليفر هولمز ومحمد رسول بعنوان "سباق التسلح السري في حرب الطائرات دون طيار في الصراع بين إيران وإسرائيل".