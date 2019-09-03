إغلاق محل 'غير مجاز' لبيع المكملات الغذائية في الكرادة

أعلنت دائرة التفتيش في وزارة الصحة، الثلاثاء، إغلاق محل "غير مجاز" لبيع المكملات الغذائية في منطقة الكرادة وسط بغداد، وإلقاء القبض على القائمين عليه. وقالت الدائرة، إنه "في إطار توجيهات مدير عام دائرة التفتيش الدكتور وسام العبيدي لمتابعة المؤسسات الصحية الخاصة، أغلق فريق مشترك من دائرة التفتيش/ قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة بالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والقوات الأمنية محلاً لبيع المكملات الغذائية لعدم حصوله على إجازة ممارسة المهنة في منطقة الكرادة في بغداد".



وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "جرى خلال العملية التحفظ على محتويات المحل، وإلقاء القبض على القائمين عليه وفق أوامر قضائية".

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