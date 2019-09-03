انت الان تتابع المعارضة الفنزويلية تقول محادثات النرويج يجب أن تركز على الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو

قال مفاوض من المعارضة الفنزويلية يوم الاثنين إنه لا بد وأن تركز المحادثات التي تدعمها النرويج بين المعارضة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو على الانتخابات، وذلك في الوقت الذي ما زالت فيه تلك المفاوضات متوقفة بعد انسحاب الحكومة.

وعلق وفد مادورو مشاركته في المحادثات الشهر الماضي احتجاجا على فرض الولايات المتحدة سلسلة جديدة من العقوبات ولم توضح بعد موعد عودتها للمحادثات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو ،الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة رئيسا شرعيا لفنزويلا، إن بلاده بحاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 والتي وصفت على نطاق واسع بأنها مزورة.

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وقال النائب ستالين جونزاليز وهو مفاوض بارز من المعارضة "النظام هو من انسحب فجأة لأنه لا يريد المحادثات .. المهم للبلاد هو إجراء انتخابات حرة".

وعندما سئل عن موعد استئناف المحادثات قال جونزاليز "هذا السؤال يجب طرحه على النظام، إذا كان مستعدا أم لا لمناقشة القضايا المهمة".

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية أو وزارة الخارجية النرويجية على طلبات للتعليق.