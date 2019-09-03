انت الان تتابع إبطال مفعول قنبلتين من مخلفات الحرب في مدينتين بألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مدينة هانوفر غربي ألمانيا.
وتمكن نحو 15200 شخص من العودة إلى منازلهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعدما غادروها كإجراء احترازي مساء أمس الاثنين.
وقد تم العثور على قنبلة من مخلفات الحرب تزن نحو خمسة قناطير في حي حديقة الحيوان بالمدينة.
كما أبطل خبراء المفرقعات مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية مساء أمس في كولونيا.
وبسبب عدم مراعاة المارة للحواجز الموضوعة في عدة مناطق استعدادا لإبطال مفعول القنبلة، تأخرت عملية إخلاء المنطقة.
وبحسب بيانات إدارة المدينة، تعرض شرطي لاعتداء خلال عملية الإخلاء.
وقام مجهول بإطلاق طائرة مسيرة فوق موقع البناء الذي تم العثور فيه على القنبلة، وهبطت الطائرة بعد ذلك بين مبنيين.
وتبحث السلطات حتى الآن عن صاحب الطائرة.
واضطر نحو 4800 شخص لمغادرة منازلهم كإجراء احترازي قبل إبطال مفعول القنبلة.
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