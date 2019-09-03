الجيش الليبي: لا مكان لتركيا وقطر في بلادنا

جدة - عمرو شويل طرابلس -الخليج 365:

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية، أنه لن يكون لتركيا وقطر مكان بيننا في ليبيا.وشددت الشعبة في تعليق على صفحتها بفيس بوك، أن البلدين لن يهنآ بالعيش الكريم طالما عبثت أيادي حكامهما بأمن ليبيا واستقرارها.

وأضافت “إصرار تركيا وقطر على المضي قدماً في دعم ميليشيات الإخوان بمتطرفين مؤدلجين، ومهربي بشر ووقود، ودواعش، يؤكد استهتارهما بقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن وحرصهما على استمرار أزمة الليبيين”.