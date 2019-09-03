اليابان تدرس إرسال مُدمرة إلى مضيق هرمز

جدة - عمرو شويل طوكيو - الخليج 365

ذكرت صحيفة “يوميوري” اليابانية، أمس الإثنين، أن طوكيو تخطط لإرسال مدمرة بحرية للقيام بدوريات قرب مضيق هرمز، دون الانضمام للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة بأن المدمرة سترسل لجمع المعلومات ضمن بند في قانون الدفاع الياباني يتعلق بعمليات المسح والأبحاث، حسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتخطط اليابان كذلك لإرسال السفينة إلى مضيق باب المندب قرب اليمن، وستنظر في إرسالها إلى مضيق هرمز إذا حصلت على موافقة إيران.