روحاني يؤكد رفض إيران الدائم لإجراء محادثات مع أمريكا

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن رد بلاده سيكون سلبيا دائما على أي عرض بإجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة.

وأضاف روحاني، في جلسة علنية للبرلمان بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة: “لم ولن نقرر إجراء مفاوضات ثنائية مع أمريكا في أي وقت من الأوقات. مقترحات قدمت لنا من العديد من الأطراف بهذا الشأن، لكننا رفضنا ذلك”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض الاجتماع مع زعماء إيران وإجراء محادثات ثنائية دون شروط مسبقة.