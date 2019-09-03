العثور على 25 جثة بعد حريق السفينة في كاليفورنيا

جدة - عمرو شويل كاليفورنيا - الخليج 365:

قالت وسائل إعلام إن غواصين عثروا على 25 جثة بعد حريق شب قبل الفجر في سفينة مخصصة للغوص قبالة جزيرة بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ليتبقى تسعة أشخاص في عداد المفقودين بينما يواصل حرس السواحل الأمريكي عمليات

البحث.

ولم يتسن لممثلين لفرع حرس السواحل في لوس أنجليس وسانتا باربره في كاليفورنيا أو مكتب قائد الشرطة تأكيد التقارير التي

بثتها قناة (سي.بي.إس) نيوز التلفزيونية ووكالة أسوشييتد برس بخصوص عمليات البحث والإنقاذ في المياه قبالة جزيرة سانتا كروز.