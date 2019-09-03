- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عدم وجود أي تمديد لموعد اتفاق بريكست بعد أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتمثل تصريحات "راب" تأكيداً لحديث رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول دون تأخير.
ونفى جونسون في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، صحة ما أشيع عن إجراء انتخابات عامة، مؤكدا أن حكومته مستمرة في أجندتها الحالية.
وطالب جونسون البرلمان بعدم تعطيل خططه لتنفيذ "بريكست" في موعده.
وكانت صحيفة صن البريطانية قالت إن بوريس جونسون يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفض البرلمان خطة الخروج التي أعدها.
ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.
لكن الاتحاد الأوروبي يستبعد مطلب جونسون الرئيسي، وهو إزالة الترتيبات الخاصة بالحدود الأيرلندية لإبقاء تلك الحدود مفتوحة، ما لم يجد بديلا يؤدي المهمة نفسها.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تؤكد عدم تمديد موعد بريكست بعد أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.