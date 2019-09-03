حماس تعلن تحالفها مع إيران رسميا

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي، الإثنين، أن حركته تقف إلى جانب النظام الإيراني في أي مواجهة مع أعدائه، ملمحاً إلى أن الحركة قد تدخل في موجة التصعيد إذا اندلعت بين إسرائيل وميليشيا حزب الله.



وقال الهندي في تصريحات صحافية، إن "حماس ستكون دوماً بجانب إيران وستدعمها في وجه الظالم الواقف في وجهها"، مشيراً إلى أن الجناح العسكري لحماس، تعاظمت قوته بما يسمح لها توجيه ضربات مؤلمة لإسرائيل.

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وعن اتهام مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، للفصائل الفلسطينية في غزة بالعمل وكيلاً لإيران في المواجهة بين حزب الله وإسرائيل، قال الهندي: "من حق غزة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، مادام هناك قضية فلسطينية، وأرض فلسطينية محتلة، ودماء تنزف على أرض فلسطين فمن حقنا نحن كفلسطينيين أن نقاوم بكل ما أوتينا من قوة، هذا المحتل الغاشم".

وتابع "بالنسبة لحماس لا تتمنى لقاء العدو والحروب، ولكن إذا فرضت علينا الحرب فلدى القسام استعدادات وإمكانيات كبيرة جداً، لنرد بها على أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة".

وجاءت تصريحات القيادي في حماس عن وقوف حركة حماس مع إيران، بعد يوم من نشر الموقع الرسمي لمرشد النظام الإيراني علي خامنئي، رسالةً من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، أثنى فيها على مواقف إيران من الحركة ودعمها لها.

وقال هنية، حسب موقع خامنئي: "نشكر الله عزّ وجل على أن وهبنا وجودكم، ونسأله أن يمنّ عليكم بنعمه ويدفع عنكم بلاءاته، ويحيطكم بالأمن ويكف عنكم حيل ومكر الأعداء الظالمين والمستبدين".