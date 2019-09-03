قطر تدعم حزب الليكود الإسرائيلي بـ10 ملايين دولار

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
تميم
كتب
الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة النقاب، عن أن سفير قطر لدى تل أبيب محمد العمادي، قدم دعماً مالياً كبيراً لحزب الليكود، بزعامة رئيس وزراء دولة الكيان بنيامين نتنياهو الذي يعتزم خوض غمار انتخابات الكنيست في 17 سبتمبر/أيلول الحالي.
وأكدت المصادر، أن العمادي قدم دعماً مالياً قدره 10 ملايين دولار لحزب الليكود، يستخدمها نتنياهو في دعايته الانتخابية للفوز بانتخابات الكنيست على حساب حزب «أزرق - أبيض» بزعامة باني جانتس بعد تراجع شعبية نتنياهو خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن دعم قطر لليكود لم يكن الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، ففي انتخابات الكنيست عام 2013 دعمت الدوحة حزب الليكود بمبلغ وقدره 3 ملايين دولار.
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