روحاني: قد نخفض التزامنا بالاتفاق النووي خلال أيام

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

روحاني

كتب متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي "في الأيام المقبلة".



وعبر روحاني عن رفضه إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلا: "ليس لدينا قرار في هذا الصدد.. سيكون جوابنا دائمًا الرفض".

واشترط الرئيس الإيراني ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة قبل إجراء أي مفاوضات، على حد قوله.

وفي تصريحات له، السبت الماضي، هدد روحاني باستمرار إيران دون تراجع في خطوتها الثالثة ضمن التخلي عن التزامات نووية حال ما وصفه بفشل أوروبا في تنفيذ تعهدات لها إزاء بلاده.

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يشار إلى أن فرنسا لعبت دورا بارزا على المستوى الدبلوماسي خلال الأشهر الماضية، بهدف خفض حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، والتي نجمت إثر سلوك عدائي من قبل مسؤولي طهران.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فصل الربيع الماضي من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع سلفه باراك أوباما قبل 4 سنوات.

ووصف ترامب حينها الاتفاق النووي الإيراني بالكارثي والسيئ، حيث أعاد فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد طهران بهدف تغيير سياستها العدائية إقليميا ودوليا.

وترغب الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق أفضل وأكثر شمولا مع إيران عبر الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة معها، في حين عبر الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية عن رضاه إزاء مساعي ماكرون لخفض التوتر مؤخرا.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير صادر حديثا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، إلى جانب استمرارها في التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.