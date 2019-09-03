التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار "مسيرة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف جميع الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبين العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة أخيرا من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.