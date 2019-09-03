بدء المؤتمر السنوي للمدارس الكاثولكية برعاية الراعي

بدأ المؤتمر السنوي للمدارس الكاثوليكية في لبنان، في ​جامعة اللويزة​، برعاية ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، وفي حضور النائب ​روجيه عازار​ ممثلا رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وممثلين عن هيئات سياسية وحزبية واقتصادية ومالية، اضافة الى اصحاب ومدراء مدارس وجامعات خاصة.



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